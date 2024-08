Olimpíadas: Bélgica desiste do triatlo misto após atleta ser contaminada com bactéria no rio Sena

Decisão foi tomada por conta do estado de saúde da triatleta Claire Michel

O Comitê Olímpico Belga anunciou, neste domingo (4), que a equipe do país não participará da disputa do triatlo misto, que será realizado amanhã (5), às 3h (de Brasília).

A decisão foi tomada por conta do estado de saúde da triatleta Claire Michel, que competiu no triatlo feminino na semana passada.

Segundo a nota publicada pelo Comitê, Claire “infelizmente está doente e teve que se retirar da competição”. O texto afirma ainda que a decisão foi tomada em parceria com os atletas.

Segundo o jornal belga Le Libre, Claire Michel foi contaminada por bactérias durante o trecho de natação no rio Sena e chegou a ser hospitalizada: “Ela reclama de problemas intestinais e estomacais”, afirmou a publicação.

A nota do Comitê Belga afirma ainda que “espera que lições sejam aprendidas para as próximas competições de triatlo nos Jogos Olímpicos”.

“Estamos pensando na garantia de dias de treino, competição e no formato da disputa, que devem ser previamente esclarecidos e feitos para não haver incerteza para os atletas, comitivas e torcedores”, informa o COIB.

A qualidade do rio Sena voltou a ser uma questão nesta véspera para a prova mista. Assim como nas provas individuais, não houve treinos prévios para as equipes.

Na semana passada, a prova do triatlo masculino estava prevista para o dia 30 e foi remarcada para o dia seguinte por conta da qualidade de água após a chuva intensa que caiu em Paris, no primeiro fim de semana dos Jogos. Chegou a ser especulado que a prova poderia ser disputada sem a natação.

A despoluição do rio Sena foi uma das principais promessas da França para essas Olimpíadas. Além do triatlo, também estão previstas a realização das provas da maratona aquática no Sena, nos dias 8 e 9 de agosto.

*Com informações do UOL

