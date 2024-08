Natália Demes desiste de candidatura à Prefeitura de Manaus

Natália Demes, anunciada como pré-candidata à Prefeitura de Manaus pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSoL), não é mais a indicada para pleitear o cargo pelo partido.

A princípio, Natália entraria na disputa pelo comando da prefeitura, mas após conversas entre os partidos, ela passou a ser cogitada como vice-prefeita, em uma possível aliança entre o PSol e o pré-candidato Marcelo Ramos (PT).

Para a surpresa de alguns, nesta manhã o PSOL declarou apoio ao candidato Marcelo Ramos, que anunciou o nome de Luiz Castro, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), como vice. O partido anunciou que Nathália recuou da disputa pela prefeitura.

Porém, afirmou que ela avalia um possível candidatura para vereadora e afirma que até esta segunda-feira (5), Natália deve comunicar a decisão.

Convenção adiada

No final de julho, Natália tinha confirmado que seguia concorrendo na disputa pela Prefeitura de Manaus.

A afirmação veio após o PSol adiar a convenção partidária, do domingo (28), que iria confirmar a candidatura de Natália Demes à Prefeita de Manaus. Caso oficializada, a pré-candidata era a única mulher a concorrer ao cargo de prefeita de Manaus, às Eleições Municipais de 2024.

A nova data da convenção foi agendada para o mesmo dia em que a Federação Brasil da Esperança oficializará a candidatura de Marcelo Ramos (PT), neste domingo (4).

Em nota, ao Em Tempo, a pré-candidata informou que qualquer possibilidade de parceria ou formação de chapa com o pré-candidato Marcelo Ramos, deverá ser debatida internamente no partido.

“O Psol definiu uma tática eleitoral de candidatura própria com meu nome como pré-candidata. Minha pré-candidatura segue mantida e deve ser homologada pela federação. Qualquer possibilidade de alteração disso, caso haja um convite formal para formar a chapa com Marcelo Ramos, deverá ser objeto de debate interno no partido, como todas as decisões são tomadas.”

