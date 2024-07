PSol adia convenção que confirmaria candidatura de Natália Demes à Prefeitura de Manaus

O Partido Socialismo e Liberdade (PSol) informou que a convenção que iria confirmar a candidatura de Natália Demes à Prefeita de Manaus, neste domingo (28), foi adiada.

O motivo do adiamento seria por conta de uma possível aliança entre o PSol e o pré-candidato Marcelo Ramos (PT), que poderia ter Natália como vice-prefeita.

O nome de Ramos será formalizado pela Federação Brasil da Esperança (Fe Brasil) no dia 4 agosto. O pré-candidato já conta com a união da esquerda para corrida à prefeitura. Ele tem o apoio dos partidos PT, PCdoB e PV, PDT, Rede e Solidariedade.

Mesmo com adiamento, o partido, até o momento, não esclareceu o motivo, mas mudou a data para o próximo domingo (4), mesma data da convenção de Ramos, pelo Fe Brasil.

Com o adiamento, a atuação da direção nacional pode resolver o impasse entre o PSol e os demais partidos de esquerda no Amazonas, considerando que as outras siglas decidiram seguir com o pré-candidato do PT.

Com uma negativa da Executiva Nacional, a direção estadual do PSol pode acabar sendo obrigada a seguir com Marcelo Ramos nas eleições municipais.

Mesmo após, nas últimas semanas, reiterar apoio a Natália Demes, que é advogada e presidenta do Diretório Municipal do partido.

