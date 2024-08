Ele teve a candidatura oficializada neste domingo e disputará as eleições com o apoio de sete partidos

O candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos (PT), lançou o ex-deputado estadual Luiz Castro (PDT) como vice na sua chapa.

O anúncio foi feito na manhã deste domingo (4), na convenção da Federação Brasil da Esperança (Fe Brasil) que homologou a candidatura de Marcelo.

Marcelo tem a maior coligação nas eleições de 2024, com o apoio de sete partidos. O arco de alianças é formado pelos partidos PT, PCdoB e PV, que compõem a Fe Brasil – a Federação ainda formada pelo Psol e Rede; o PDT; e o Solidariedade.

O candidato a prefeito iniciou o discurso relembrando a história dos seus avós até chegar em Manaus e a transformação ocorrida em sua vida com a perda do pai aos 12 anos de idade. Em seguida, Marcelo falou sobre a união dos partidos que integram a sua coligação na formação de uma frente ampla progressista.

“Não é simplesmente uma aliança para eleição de 2024. É um projeto de reorganização de todos os democratas e progressistas da cidade para mostrar ao governo Lula que aqui existem sete partidos unidos no projeto do presidente e não por conveniência. A hora de estar ao lado do presidente Lula, que só fez o bem para Manaus, é agora. Nós conseguimos consolidar um campo democrático”, afirmou Marcelo Ramos.

Marcelo destacou a destinação de emendas para prefeitura de Manaus para reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de todas as policlínicas, dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), construção da nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e os recursos que criaram o Programa Prato Cheio.

“Eu já sou prefeito de Manaus sem nem ter sido eleito porque tudo que é importante nessa cidade foi feito quando eu era deputado federal e com recursos do meu mandato. Nós vamos fazer o que é necessário de infraestrutura na cidade e nossa maior obra será a da esperança, da saúde que cuida da população e da escola acolhedora. Nossa missão é entregar uma vida melhor para o nosso povo”, declarou.

Marcelo também firmou o compromisso de paridade de gênero no futuro secretariado.

Na convenção, foram exibidos vídeos do ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, e da presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, reforçando o apoio à candidatura de Marcelo Ramos.

Vice

Foto: Pablo Brandão

Em seu discurso, Luiz afirmou que Marcelo é o nome mais preparado para governar Manaus.

“Marcelo é uma pessoa que tem princípios e valores. Acredita que a política é para melhorar a vida das pessoas. É um exemplo de político. Trabalhou e lutou para construir um país, Amazonas e uma Manaus melhor. A nossa união vai fazer a diferença. Vamos mostrar que esses partidos unidos não tem medo e tem coragem para colocar Marcelo futuro prefeito de Manaus”, declarou o vice-candidato a prefeito.

Presidente estadual do PDT, Luiz Castro foi deputado estadual por cinco mandatos consecutivos (de 1999 a 2019), prefeito de Envira (1983-1988 e 1993-1996) e titular da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) por cinco meses em 2019. Antes de ser escolhido como vice de Marcelo, ele disputaria o cargo de vereador.

Convenção

A convenção partidária da federação FE Brasil ocorreu no Sesi Clube do Trabalhador, no bairro São José, na zona Leste de Manaus.

O evento de oficialização foi prestigiado por líderes, filiados e militantes dos partidos do arco de aliança da coligação.

Também foram anunciados os 143 candidatos que irão disputar vagas na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Do PT são 19; do PV 15; do PCdoB 8; PSol 13; Rede 23; PDT 42 e SD 23.

