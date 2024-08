Pastor é expulso da igreja após fazer sexo com obreiro e ter vídeo vazado

O pastor que é casado e pai de três filhos, aparece em, pelo menos, seis vídeos vazados, que mostram interações com o obreiro e outras pessoas.

A comunidade religiosa foi abalada por um escândalo envolvendo um pastor e um obreiro de uma igreja localizada no município Rio Branco, no Acre. Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, neste domingo (4), mostra um pastor e um membro evangélico tendo relações sexuais. Após a repercussão das imagens o líder religioso foi expulso da igreja.

O pastor que é casado e pai de três filhos, aparece em, pelo menos, seis vídeos vazados, que mostram interações com o obreiro e outras pessoas.

Os vídeos foram divulgados inicialmente em grupos de WhatsApp associados à igreja no dia 24 de julho. Na mesma data, a liderança da igreja decidiu afastar o pastor de suas funções e atividades.

As imagens que viralizaram nas redes sociais, gerou uma onda de choque e indignação entre os membros da igreja e a comunidade em geral.

O Ministério Público do Acre (MPAC) instaurou um inquérito policial para apurar a conduta criminosa de quem divulgou os vídeos sem o consentimento das partes envolvidas. A polícia investiga as origens do vazamento e busca identificar os responsáveis e suas motivações.

