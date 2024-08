Homem é preso por tráfico de drogas e 26 quelônios apreendidos no interior do AM

suspeito também foi flagranteado, junto com sua companheira, por crime ambiental

Wandrey Lourenço Barbosa, de 33 anos, foi preso nesta segunda-feira (5), investigado por tráfico de drogas em Fonte Boa, interior do Amazonas. Na ocasião, ele e a sua companheira foram flagranteados por crime ambiental com 26 quelônios, em Juruá.

Conforme o delegado Bruno Rafael Nunes, as diligências iniciaram após a equipe policial da 55ª DIP de Fonte Boa solicitar apoio para cumprir a prisão preventiva de Wandrey. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Guarda Civil Municipal (GCM).

“Segundo as investigações da 55ª DIP, o homem tem bastante influência com o tráfico de drogas em Fonte Boa. Ele e a sua companheira estavam residindo em Juruá e, na casa deles, encontramos 26 quelônios da espécie Tartaruga da Amazônia”, disse o delegado.

De acordo com o delegado, Wandrey e a sua companheira, Nelsa da Silva, de 28 anos, receberam voz de prisão por crime ambiental. Os quelônios foram soltos no rio.

Wandrey Lourenco Barbosa responderá por tráfico de drogas e crime ambiental e Nelsa da Silva apenas por crime ambiental. Os dois estão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria.

