Pesquisa aplica nova técnica de cultivo para cactos

Resíduos de produtos amazônicos como cascas de árvores, cascas de cupuaçu, ouriço e amêndoas da castanha resultaram numa receita de substrato adequada ao cultivo de cactáceas (cactos). Foi o que constatou uma pesquisa apoiada pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

A pesquisa envolveu produtores dos municípios Rio Preto da Eva e Itacoatiara, com acesso ao aprendizado das técnicas de cultivo e resultados dos experimentos para usar e melhorar seus cultivos e ajudar a impulsionar o mercado de plantas ornamentais na região.

De acordo com a coordenadora do estudo, a professora do curso de Engenharia Florestal do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara, da Universidade do Estado do Amazonas (Cesit/UEA), Iane Barroncas Gomes, a pesquisa é importante principalmente sob dois aspectos: a falta de informações científicas sobre o cultivo de cactos e suculentas no Brasil e também como alternativa de produção para qualquer agricultor que queira aumentar suas opções de venda, devido à alta aceitação desse tipo de planta no mercado.

“O cultivo de qualquer espécie vegetal requer um conjunto de fatores funcionando, mas foi possível encontrar evidências que norteiam uma excelente opção de substrato utilizando resíduos tanto do ouriço quanto da amêndoa da castanha, os quais apresentaram os melhores resultados”, disse Iane Gomes.

Segundo ela, o estudo conseguiu desenvolver as alternativas de materiais que atendessem às exigências físico-químicas ideais para a utilização como substrato ou como parte da composição de uma receita de substrato.

Na ocasião, Iana destacou a importância do apoio da Fapeam a pesquisas como essa. “Sem o apoio da Fapeam a pesquisa não poderia ter sido realizada, foi imprescindível”, completou a professora.

Metodologia

Durante o processo foi feito o levantamento dos materiais com potencial de uso para a composição de substratos com base nas características físico-químicas dos que já foram utilizados em outras regiões do Brasil. Após a aquisição dos mesmos, foram beneficiados (trituramento, peneiramento e secagem), e foram elaboradas as combinações (receitas) em diferentes proporções para os testes físicos e análises químicas.

Programa de Apoio à Interiorização em Pesquisa e Inovação Tecnológica no Amazonas (Painter) visa fomentar a interiorização de atividades de pesquisa aplicada e inovação tecnológica por meio de indução em áreas estratégicas, especialmente a bioeconomia, para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado do Amazonas com a finalidade de aplicação de seus resultados na resolutividade/minoração de problemas específicos dos municípios do interior do Amazonas.

