Consumidores abandonam pessimismo sobre economia após seis meses, mostra pesquisa

Os consumidores brasileiros abandonaram o pessimismo em relação à economia pela primeira vez em seis meses, segundo pesquisa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Índice Nacional de Confiança (INC), elaborado pela ACSP em parceria com a plataforma PiniOn, registrou 100 pontos neste mês de julho, um aumento de 2% ante junho. Pontuações abaixo de 100 indicam pessimismo, e acima, otimismo. Assim, o clima é de neutralidade por parte dos consumidores, que estavam pessimistas desde fevereiro.

“Os aumentos da renda e do emprego, juntamente com menores elevações nos preços de produtos básicos, parecem ser os fundamentos por trás da melhoria na percepção das famílias sobre sua situação financeira atual e futura”, disse Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP.

O resultado para julho, no entanto, foi 2% inferior ao registrado no mesmo mês do ano passado. A sondagem foi realizada com uma amostra de 1.679 famílias, nacionalmente, residentes em capitais e cidades do interior.

Segundo a ACSP, a melhoria resultou em um aumento na disposição para adquirir itens de maior valor, como carro e casa, e bens duráveis, como geladeira e fogão, além de incentivar maior propensão ao investimento por parte das famílias.

Houve diminuição da confiança dos consumidores nas regiões Centro-Oeste e Sul, enquanto, no Nordeste, Norte e Sudeste, o índice mostrou elevação. As inundações que assolaram a região Sul contribuíram para a redução da confiança dos entrevistados, influenciando negativamente o resultado geral, mas não ao ponto de derrubá-lo.

