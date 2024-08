Uma sinfonia cheia de miados

Os gatos, mestres do equilíbrio e da graciosidade, desfilam pela casa como verdadeiros donos do pedaço, cheios de mistérios! Mas, além de seus talentos felinos inegáveis, há algo que frequentemente fica fora do radar dos humanos: a relação única e complexa dos gatos com a música. Sim, você leu certo. Música. Quem diria que esses pequenos reizinhos peludos têm suas próprias opiniões sonoras? Vamos explorar como os sons e ritmos afetam o comportamento desses seres tão sofisticados.

Primeiramente, é importante entender que os gatos não compartilham exatamente o mesmo gosto musical que nós, meros mortais. Enquanto muitos humanos se deleitam com uma boa sinfonia de Beethoven ou se entregam à melancolia de uma balada de Adele, os gatos preferem algo um pouco diferente.

Estudos indicam que os gatos não respondem bem às nossas músicas tradicionais, provavelmente porque suas faixas auditivas são significativamente diferentes das nossas. Eles ouvem sons em frequências mais altas, que nem sequer percebemos. Assim, enquanto você está se emocionando com um solo de violino, seu gato pode estar se perguntando por que alguém está raspando as unhas no quadro negro.

O renomado compositor David Teie, um verdadeiro herói felino dos tempos modernos, decidiu criar algo especial para esses ouvintes exigentes. Ele desenvolveu uma série de músicas especialmente para gatos, intitulada “Music for Cats”.

Essas composições incluem sons que lembram o ronronar e os vocalizações naturais dos gatos. E, claro, algumas notas mais agudas para agradar a esses ouvidos delicados. Surpreendentemente (ou talvez não), os gatos responderam bem. É quase como se dissessem: “Finalmente, uma música à altura de nosso gosto refinado!”. Mas vamos combinar, é irônico pensar que enquanto alguns humanos lutam para fazer uma playlist que agrade a todos em uma festa, alguém conseguiu fazer isso para gatos.

Outra coleção musical que os gatos se animam em ouvir são as melodias do “Relax My Cat”, músicas especialmente compostas e projetadas para ajudar a acalmar e relaxar esses seres irreverentes.

As faixas geralmente incluem uma combinação de sons suaves, batidas lentas e harmonias que imitam frequências e sons que os gatos acham agradáveis, ótimos pra serem usadas durante viagens, tempestades, visitas ao veterinário, ou mesmo em dias normais em que o gato possa estar mais agitado.

Mas não sejamos ingênuos. A resposta dos gatos à música vai além de simplesmente gostar ou não gostar. Eles podem reagir de maneiras bastante peculiares. Por exemplo, algumas músicas podem induzir um estado de relaxamento profundo, quase como se tivessem sido transportados para um spa felino de luxo.

Outras, por outro lado, podem resultar em uma dança de cauda descontrolada e orelhas em alerta, como se estivessem ouvindo uma trilha sonora de filme de ação. Em qualquer caso, é claro que a música tem um impacto real no comportamento dos gatos, mesmo que seja apenas para reafirmar sua superioridade sobre nós, humanos.

E, falando em superioridade, é interessante notar como os gatos parecem “avaliar” nossas escolhas musicais. Quem nunca colocou uma música de fundo e notou o olhar de julgamento silencioso de seu gato? Talvez eles estejam apenas impressionados com nossa falta de gosto ou, mais provavelmente, se perguntando por que diabos alguém ouviria isso por vontade própria. Enquanto nós, humanos, temos uma enorme variedade de gêneros musicais para escolher, parece que os gatos só têm uma coisa a dizer sobre a maioria deles: “Não, obrigado”.

Então, qual é o veredito final? Os gatos realmente “gostam” de música? Bem, se por gostar você quer dizer “tolerar ocasionalmente algo que não seja completamente desagradável”, então sim, talvez eles gostem.

Mas a verdade é que os gatos, com toda a sua atitude de “sou melhor do que você”, têm uma relação com a música que é, no mínimo, intrigante. Talvez eles nos permitam tocar nossas músicas patéticas apenas porque é mais fácil do que nos fazer parar. Ou talvez, apenas talvez, eles realmente apreciem uma boa melodia. Quem sabe?

No final das contas, o que realmente importa é que, independentemente de nossa busca por agradar esses seres majestosos, eles sempre encontrarão uma maneira de nos lembrar de quem é que realmente manda na casa.

E enquanto continuamos a explorar essa relação musical, um coisa é certa: a música é apenas outra oportunidade para nossos gatos demonstrarem seu bom gosto. Afinal, como poderíamos esperar entender as preferências musicais de criaturas tão misteriosas e complexas? Mas ei, pelo menos temos algo em comum: o amor por um bom ronronar ao som de uma melodia agradável.

Leia mais:

Verão real e os cuidados com a realeza felina

Do Antigo Egito para sua casa

Existe diferença entre as raças de gatos?