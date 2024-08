Arlley Souza comemora 25 anos de carreira com gravação de audiovisual em Manaus

O cantor, compositor e vocalista da Critical Age, Arlley Souza, comemora 25 anos de carreira com show especial no Old Garage 88.

O evento ocorre neste sábado (10), a partir de 22h, com participação de grandes nomes da música amazonense como David Assayag. Os ingressos têm o valor de R$ 25.

Desde criança, por influência do pai e irmão mais velho, a música sempre foi parte da vida da família Souza.

“Música regional, MPB e rock brasileiro desde Roberto Carlos, Jovem Guarda, Beatles, entre outros, era a playlist diária dentro da nossa casa, ou seja, só música boa e sem prazo de validade. Além disso, minha mãe era Parintinense e por isso o boi-bumbá sempre fez parte da minha história. Raiz total com muito orgulho!”, conta Arlley Souza.

A trajetória do artista começa aos 13 anos, aprendendo a tocar violão sozinho e em poucos meses, já começando a tocar e cantar na igreja católica de Santana do Conjunto Hileia.

No ano de 1998, aos 15 anos de idade, já começava a fazer as primeiras apresentações em roda de amigos da escola na Praça do Congresso, centro de Manaus e nos barzinhos tocando música regional, MPB e rock nacional.

“No mesmo ano de 1998, iniciei minha primeira banda denominada Ases da Floresta, onde meu pai Celso Souza era o vocalista e meu irmão Arisson Souza o guitarrista. Eu, com muito orgulho, tocava o instrumento de percussão chamado Surdo e a banda tocava toadas dos bois Garantido e Caprichoso. No ano de 2000, tive a grande honra de tocar no Bumbódromo em Parintins. Fui convidado a tocar o surdo na Batucada do Boi Garantido numa experiência realmente incrível e inesquecível”, relembra o artista.

A partir do ano de 2001, o Rock’n Roll invade completamente a vida de Arlley. “Tem início, então, mais um grande sonho: a banda de rock Critical Age, que criei junto com meu irmão Arisson Souza e até hoje continua firme e forte, próximo de completar 23 anos em plena atividade”, diz.

Além de tocar violão e cantar, Arlley Souza sempre teve uma paixão pelas composições autorais. Porém, somente pandemia que teve a coragem de lançar suas músicas próprias e se lançar como artista solo.

“Já são 25 anos de música de 41 anos vividos e ainda com muito mais pra mostrar! Muito prazer, sou Arlley Souza!”.

*Com informações da assessoria

