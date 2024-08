‘Pé de Serra do Mirante’s’ toda quarta-feira no Centro de Manaus

“Pé de Serra do Mirante’s”, no Mirante Lúcia Almeida, Centro de Manaus

Happy hour ao som dos clássicos do forró é a pedida de toda quarta-feira no “Pé de Serra do Mirante’s”, no Mirante Lúcia Almeida, Centro de Manaus.

A programação musical inicia às 18h, tem acesso gratuito, e promoção de caipirinha em dobro até 19h.

O show fica por conta da banda Forró Delivery e convidados, que apresentam um repertório repleto de clássicos do forró pé de serra, sempre de 18h até 21h.

Nesta quarta-feira (7), os artistas convidados são DJ Evandro Jr, Wemerson Maia e Dandan (na sanfona).

Após as apresentações, a programação continua com a transmissão dos jogos.

