Corpo é encontrado seminu e dentro de geladeira em Manaus

De acordo com informações de testemunhas, o corpo do homem apresentava sinais de perfurações e estava seminu, usando apenas uma camisa.

Um corpo do sexo masculino, foi encontrado, nesta terça-feira (6), seminu dentro de uma geladeira, em um rio localizado em um terreno de estaleiro, no bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, o corpo do homem apresentava sinais de perfurações e estava seminu, usando apenas uma camisa.

Por conta do local, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para auxiliar na remoção do cadáver.

A polícia foi acionada para atender a ocorrência. O caso deve ser investigado.

Leia mais

Corpo sem cabeça é encontrado dentro de mala, em Manaus