Homem é preso após matar esposa ao desconfiar que ela estava sendo paquerada em festa no AM

Um homem de 42 anos foi preso na segunda-feira (5) suspeito matar a esposa, uma mulher de 39 anos, a facadas. O crime ocorreu durante uma festa da família da vítima, na madrugada do dia 29 de julho deste ano, no bairro Jauary, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, o homem ficou com ciúmes ao desconfiar que um dos convidados da festa estaria, supostamente, paquerando a sua companheira e desferiu um golpe de faca na mulher.

O crime foi presenciado pelo filho da vítima. O caso foi investigado e o suspeito capturado pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara, com apoio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, Delegacia Fluvial (Deflu) e Guarda Civil Municipal de Urucurituba.

A Polícia Civil marcou uma coletiva de imprensa para divulgar mais detalhes sobre o caso nesta terça-feira (6).

Leia mais

Mulher é presa por matar marido com 12 facadas em Manicoré, no AM