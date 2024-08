Mulher é morta por parceiro após dizer estar grávida de outro

Isabel Carvalho, de 29 anos, foi vítima de feminicídio e violência doméstica na manhã de domingo (4), em Itapevi, na zona metropolitana de São Paulo. O companheiro dela, de 21 anos, foi preso em flagrante.

A vítima foi encontrada caída no banheiro com sinais de violência pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da mulher ainda no local.

Na confissão, o homem contou que discutiu com Isabel por ciúmes, pois ela teria dito que estava grávida de outro. Depois disso, os dois começaram a se agredir, e ele empurrou a mulher no banheiro, onde ela bateu a cabeça e perdeu os sentidos. As informações são do SBT.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, na casa do casal, encontraram o indiciado e a sua mãe. O homem confessou o crime aos policiais e em seguida foi autuado.

Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como feminicídio consumado e violência doméstica na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri.

*Com informações do Metrópoles

