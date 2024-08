Jovem é preso com 18 kg de cocaína escondidos em garrafas de refrigerante em Manaus

Um jovem de 19 anos foi preso com 18 quilos de pasta-base de cocaína, na tarde de segunda-feira (5), no Porto de Manaus, bairro Centro, Zona Sul da capital.

As ações tiveram início, por volta das 15h30, quando os policiais militares receberam denúncia, via linha direta, de que em uma embarcação, oriunda do município de Tabatinga (1.108 quilômetros distantes de Manaus), estava atracada no Porto de Manaus e havia um homem transportando drogas.

Segundo o comandante do Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), major PM Marcelo Arruda, com auxílio do cão Xerife, as equipes policiais encontraram o entorpecente escondido em fundos falsos de garrafas de refrigerantes.

Questionado pelos PMs, o responsável pelas bebidas confessou que estava transportando a carga de droga.

“Através do disk-denúncia, nós deslocamos os nossos condutores para o Porto de Manaus. Lá, foi realizada uma busca na embarcação, e constatamos 18 quilos de pasta-base de cocaína em engradados de refrigerante”, relatou o major PM Marcelo Arruda.

O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Leia mais

Homem é preso por tráfico de drogas e 26 quelônios apreendidos no interior do AM