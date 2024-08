Marcelo Ramos confirma participação no primeiro debate eleitoral para à prefeitura

O candidato a prefeito e o vice estarão no debate da TV Band, nesta quinta-feira (8)

O pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos (PT), confirmou participação no primeiro debate das eleições de 2024 na televisão. Marcelo estará acompanhado do candidato a vice Luiz Castro (PDT), no evento promovido pela TV Band Amazonas nesta quinta-feira (8), às 21h30.

“A presença no debate é uma demonstração de respeito à população e amor à cidade. A ausência é desrespeito e desamor. Estarei presente nesse e em todos os debates. E espero que essa seja a conduta de todos que querem colocar seu nome a disposição para governar a cidade”, afirmou o candidato da coligação “Manaus mais forte”.

Além de Marcelo, foram convidados para o debate ao vivo os candidatos Amom Mandel (Cidadania), Alberto Neto (PL), David Almeida (Avante) e Roberto Cidade (UB). Gilberto Vasconcelos (PSTU) e Wilker Barreto (Mobiliza) ficaram de fora por falta de representatividade de seus partidos no Congresso Nacional, critério de participação adotado pela emissora.

Debate

Marcelo reforça o convite para população acompanhar o debate que será transmitido pela TV aberta, pelo youtube @bandamazonas e no aplicativo Band Play. Também será possível acompanhar pela rádio Band News FM Difusora Manaus.

“Você que precisa conhecer os candidatos e suas propostas para tomar a sua decisão está convidado a assistir”, disse Marcelo Ramos.

O debate terá cinco blocos com os candidatos podendo discutir e apresentar propostas para os principais problemas da cidade. Eles responderão perguntas feitas pela produção, por adversários e jornalistas. O debate será mediado pelo apresentador Neto Cavalcante.

*Com informações da assessoria

