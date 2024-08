Procon-AM dá dicas para evitar problemas no almoço de Dia dos Pais

No segundo domingo de agosto, é comemorado o Dia dos Pais. Este ano, a data será celebrada no dia 11. Uma das formas favoritas de comemoração para os manauaras é o almoço em família, segundo a Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus (CDL).

Pensando nisso, o Procon-AM preparou algumas dicas para ajudar os consumidores a garantirem que o almoço em homenagem ao pais seja uma experiência agradável e sem contratempos.

A principal recomendação do órgão é que os consumidores façam uma pesquisa prévia sobre o estabelecimento antes do dia planejado.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, destaca que, em datas comemorativas, os restaurantes costumam ficar lotados. Por isso, é essencial que os consumidores fiquem atentos aos horários de reserva e aos estabelecimentos que têm fila para a entrada.

Ele ressalta que o Código de Defesa do Consumidor prevê que os fornecedores de serviços devem oferecer informações claras, precisas e em língua portuguesa sobre os produtos e serviços disponíveis, incluindo horários de funcionamento, políticas de reserva e eventuais filas de espera.

“Além disso, os consumidores têm o direito de exigir o cumprimento das ofertas, prazos e condições anunciadas pelos estabelecimentos”, explicou.

Veja as dicas do Procon-AM

Reservas Antecipadas: Faça a reserva com antecedência para evitar filas e garantir um bom lugar no restaurante escolhido.

Verifique o Cardápio: Consulte o cardápio online ou ligue para o restaurante para verificar as opções disponíveis e garantir que atendem às preferências do seu pai.

Transparência de Preços: Confirme os preços dos pratos e bebidas para evitar surpresas na conta final.

Qualidade do Serviço: Escolha um restaurante com boas avaliações de atendimento e qualidade dos alimentos.

Direitos do Consumidor: Lembre-se de que é direito do consumidor receber informações claras e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, bem como ser tratado com dignidade e respeito.

Promoções e Descontos: Fique atento às promoções e descontos especiais para o Dia dos Pais, mas verifique as condições e validade das ofertas.

Cuidados Sanitários: Em tempos de pandemia, certifique-se de que o restaurante cumpre todas as normas de segurança e higiene para proteger a saúde de todos.

Pagamento com Cartão: Verifique se o estabelecimento aceita pagamento com cartão de crédito ou débito e conheça as condições, como parcelamento e possíveis taxas adicionais.

Taxa de serviço: O consumidor não é obrigado a pagar o valor integral da taxa, pode pagar um valor percentual que achar conveniente ou simplesmente não pagar.

