Homem participa de roubo a restaurante em Manaus e é preso

Matheus da Silva Brito, de 22 anos, foi preso na segunda-feira (5), por roubo praticado em um restaurante. A prisão ocorreu na rua 5 de Fevereiro, bairro Betânia, Zona Sul de Manaus.

Segundo o delegado Rodrigo Barreto, a equipe policial estava em diligências quando prendeu Matheus na rua de sua residência, tendo em vista que o indivíduo já tinha procedimentos e estava sendo investigado na DERFV por ter sido um dos autores do roubo de um veículo Nissan March.

“Após o roubo, o carro de apoio foi encontrado com Matheus, que havia praticado o crime contra um restaurante minutos antes da abordagem. Posteriormente, as vítimas do roubo compareceram à sede da unidade policial e, mediante reconhecimento fotográfico, apontaram Matheus como um dos autores do roubo ao estabelecimento”, informou o delegado.