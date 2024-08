Seminário de educação debate discursos das práticas pedagógicas em Manaus

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM) realiza nos dias 14 e 15 de agosto, de 17h30 até 21h, o XIII Seminário de Educação, em conjunto com o Simpósio de Matrículas 2025.

Com a missão de promover o desenvolvimento profissional de gestores e educadores e otimizar o sistema de matrículas, os eventos complementares acontecem no auditório do Centro Universitário do Norte, localizado na avenida Djalma Batista, Chapada.

Presidente da entidade, que agrega 108 escolas do Estado dedicadas ao ensino infantil, fundamental, médio e ensino superior, Elaine Saldanha explica que a proposta das atividades é retomar as ações e capacitações do sindicato que apostam na qualificação e troca de experiências profissionais com especialistas de educação, marketing, direito, entre outras áreas.

Com o tema “O discurso da prática e a prática do discurso refletida nas ações escolares – para o desenvolvimento de Educadores e Gestores”, o XIII Seminário de Educação aposta em uma série de palestras voltadas ao enriquecimento da prática educativa.

“Escola é um ramo empresarial muito dinâmico e com muitas modificações e alterações. Na escola, não se pode estar preso à rotina. Faz-se necessário manter um constante aprimoramento em todas as instâncias. O conhecimento fortalece a gestão e a prática na escola”, destaca Elaine, que também é uma das mantenedoras do Grupo Literatus Educacional, responsável pela formação de mais de 40 mil profissionais ao longo de 33 anos.

De acordo com a presidente do Sinepe-AM, as duas atividades se complementam pela amplitude do que é proposto a cada dia, desde a apresentação da visão de uma estrutura pedagógica a orientações de ações gestoras para que os objetivos das escolas sejam alcançados da melhor forma. “Dessa forma, fecha a engrenagem que compõe a instituição educacional vista na representatividade da relação aluno x escola”, observa.

Temas Destaques

Voltados para gestores, coordenadores, professores e educadores, em geral, os eventos – que possuem patrocínio da plataforma Kedu (de serviços e soluções educacionais e financeiras), da startup EduMaker Brasil e da FDT Educação, bem como apoio do Grupo MBS Seguros, da DSOP (destinada a soluções de educação financeira) e da UniNorte – contam com uma série de palestras que abordam desde educação especial inclusiva e multidisciplinariedade à educação financeira e ações para otimizarem o sistema de matrículas.

Conforme a assessora pedagógica do Sinepe-AM, professora Rosimar Sini, as escolhas dos temas foram movidas pelos apontamentos rotineiros das escolas à entidade, que incluem angústias e expectativas, e também pelo que permeia a atualidade em âmbito nacional.

“Trazer discussões de assuntos que impulsionam a prática das ações gestoras e docentes na escola é sempre fomentar a melhoria da qualidade do ensino ofertado, uma vez que o conhecimento abre a oportunidade para rever, corrigir e implementar novas ações”, salienta.

Sob o investimento que varia de R$ 50 a R$ 120, as inscrições podem ser feitas pelo telefone (92) 99114-2865, pelo e-mail [email protected] ou pelo Instagram da instituição (@sinepe.am). De acordo com Rosimar, mais que cumprir com a proposta de ser fomentador do conhecimento, o objetivo do sindicato é estimular a integração e troca de experiências.

“Essa oportunidade traz a essência da socialização, da troca de experiências e do fortalecimento da parceria entre todos os elementos envolvidos, tanto a escola quanto o coletivo. Os participantes saem de eventos como esses alimentados por novas perspectivas e a continuidade da caminhada se dá com maior ânimo e força”, enfatiza.

*Com informações da assessoria

