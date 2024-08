Olimpíadas: Seleção feminina de handebol é eliminada pela Noruega

A seleção brasileira feminina de handebol não foi páreo para a forte Noruega e está eliminada dos Jogos Olímpicos após derrota nas quartas de final. Com o domínio das rivais do início ao fim, o placar terminou em 32 a 15, nesta terça-feira (6), nas Olimpíadas de Paris-2024.

Atual vice-campeã mundial e com quatro medalhas nos Jogos, a Noruega entrou ligada e impôs seu jogo intenso desde o início. Sob o comando de Solberg, principal artilheira da equipe em quadra, logo abriu 5 a 1 de vantagem.

Isso fez com que o técnico Cristiano Rocha pedisse o primeiro tempo técnico. O Brasil desperdiçava vários ataques, parando principalmente na goleira europeia. E não conseguia parar os contragolpes rápidos das rivais.

Após metade da etapa, a seleção começou a reagir e marcou quatro vezes em cinco minutos, com dois belos gols de Bruna de Paula. Mas não foi o suficiente para se aproximar muito do placar até o intervalo: 16 a 8. Foi o número de gols mais baixo do Brasil em um primeiro tempo na competição.

A parte final do jogo foi ainda mais dura para as meninas. Em uma sequência de erros de marcação, a Noruega abriu 22 a 11, tornando praticamente impossível uma virada. As goleiras Gabi, titular, e Renata se revezavam e tentavam conter o ímpeto das rivais, mas elas tinham muito espaço. A vantagem, com isso, foi a 25 a 11.

Nos minutos finais, as norueguesas mantiveram o ritmo forte e fecharam em 32 a 15. Fim da linha para o Brasil no handebol e Noruega nas semifinais.

A seleção norueguesa, vale lembrar, subiu ao pódio nos quatro últimos Jogos Olímpicos: campeã em Pequim 2008 e Londres 2012, além de uma medalha de bronze na Rio 2016 e Tóquio 2020.

*Com informações do UOL

