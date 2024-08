Lenda Amazônica sobre origem do Guaraná ilustra mural inédito em Manaus

O primeiro mural da pesquisa de Lendas e Mitos Amazônicos do artista urbano Gnos Am, em Manaus, retrata a lenda da jovem indígena Cereçaporanga e a origem do Guaraná.

O Parque Residencial Gilberto Mestrinho (Prosamim), no bairro Cachoeirinha, Zona Sul, é o local escolhido para dar vida à lenda indígena.

A obra, intitulada de “A Energia da Floresta” tem 100 metros quadrados, com início da execução nesta terça-feira (6) e previsão de 3 dias para finalização.

A composição utiliza técnicas de graffiti, que geram imersão na atmosfera mística das histórias contadas pelos povos originários da Amazônia.

“O mural é uma homenagem à memória afetiva que guardo dos relatos que escuto desde a infância. No Amazonas, crescemos entre os mitos que moldam nossa cultura, temos festivais folclóricos, nossos antepassados deixam essas heranças para nós e eu resolvi introduzir esse conhecimento na minha arte. Trabalho nessa pesquisa há 10 anos, mas a realização das empenas faz parte de uma nova fase da minha carreira. Quero que as crianças do nosso estado também conheçam essas lendas e posteriormente, quero levar para o mundo sentir a energia que cerca essas histórias, através da arte urbana”, comenta Gnos.

Em 2023, o artista realizou outras duas empenas em São Paulo (SP), nas quais retratou as lendas de Boiuna e Vitória Régia, que também fazem parte do rico folclore amazônico.

A execução do mural na capital amazonense é fruto de uma produção independente, liderada pela articuladora amazonense, Flavinha Alessandra, com apoio do projeto Crianças do Guetto, que é uma iniciativa que promove cultura, arte e lazer dentro da comunidade periférica de Manaus.

Nos próximos meses, Gnos segue a abordagem desta temática, em São Paulo, onde uma nova lenda será contada. Para acompanhar e apoiar o trabalho do artista, siga-o nas redes sociais (@gnos.am).

A lenda da Cereçaporanga e a origem do Guaraná

A jovem Cereçaporanga era deusa da beleza do povo Sateré-Mawé, era uma figura conhecida por sua proteção e vitalidade.

O trágico romance com um guerreiro de uma aldeia rival resultou em morte. A deusa Jaci imortalizou a jovem por meio de uma planta, com sementes semelhantes aos olhos negros da indígena.

As sementes deram origem ao Guaraná, conhecido por ser usado para potencializar energia e força.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Grafiteiro manauara renova paisagem da cidade com arte das ruas

Artista Raiz Campos colore mural do caminhão Serasa, em Manaus

Ativista Cacique Raoni recebe mural de Raiz Campos em Manaus