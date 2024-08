Homem é preso por matar esposa com golpes de enxada na frente do filho AM

Vítima foi atacada com golpes de enxada nas mãos, braços e na cabeça.

Matheus Rodrigues Alves, 24, conhecido como “Metonzinho”, foi preso suspeito de matar a esposa Taísa Neves de Melo, de 29 anos, com golpes de enxada nas mãos, braços e na cabeça. O crime aconteceu na terça-feira (6), em Tonantins, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Wellery Aleff, da 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime é considerado passional, motivado por ciúmes.

“As ações iniciaram logo após o crime, e foi possível efetuar a prisão do autor. Em depoimento, ele disse que a vítima estaria traindo-o com outro rapaz. O crime foi presenciado pelo filho da vítima”, informou o delegado.

Segundo a autoridade policial, logo após matar a mulher, o homem ainda tentou fugir, mas, durante as buscas, com o apoio da população, o suspeito foi preso.

Matheus Rodrigues Alves foi autuado em flagrante por feminicídio. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

