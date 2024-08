Augusto Akio é bronze no skate park nas Olimpíadas

Augusto Akio, carinhosamente apelidado de “Japinha”, cravou uma volta final impressionante na final do skate park masculino, marcando 91.85 pontos, e assegurou a medalha de bronze para o Brasil. A disputa foi acirrada até os momentos finais, com Tate Carew, dos Estados Unidos, e Alex Sorgente, da Itália, sofrendo quedas que consolidaram o lugar do brasileiro no pódio.

Pedro Barros, que havia conquistado a prata em Tóquio, terminou desta vez em quarto lugar, com uma pontuação de 91.65. Já Luigi Cini, outro brasileiro na competição, também fez uma ótima terceira volta, mas um erro na última manobra resultou em uma pontuação de 76.89, colocando-o em sétimo lugar.

O caminho até o bronze não foi fácil para Akio. Ele começou o dia na oitava posição durante as eliminatórias com uma pontuação de 88.98. Entretanto, o skatista brasileiro superou suas performances anteriores e melhorou significativamente sua pontuação nas voltas decisivas, exibindo uma mistura de técnica e criatividade.

Veja o resultado da final do skate park masculino:

Keegan Palmer (Austrália) – 93.11

Tom Schaar (Estados Unidos) – 92.23

Augusto Akio (Brasil) – 91.85

Pedro Barros (Brasil) – 91.65

Tate Carew (Estados Unidos) – 91.17

Alex Sorgente (Itália) – 84.26

Luigi Cini (Brasil) – 76.89

Keefer Wilson (Austrália) – 58.36

