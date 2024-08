‘Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você’, diz homem ao convidar ex para casamento

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a jovem mostrou as mensagens enviadas pelo ex-namorado junto com o convite do casamento

A prima do influenciador Péricles Wanderley foi surpreendida com um convite de casamento inusitado de seu ex-namorado. Além das informações do matrimônio, a mensagem dizia: “Deveria ser a gente”.

Sim, se você pensou na clássica música ‘O Grande Amor Da Minha Vida, da dupla Gian & Giovani’, você não pensou errado. Inclusive, o ex-namorado usou os mesmos dizeres para se declarar e “convencer” a mulher.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais e alcançou mais de 3,5 milhões de visualizações, Péricles e a prima mostram em detalhes as mensagens enviadas pelo ex-namorado. “Sei que faz muito tempo que não nos falamos, mas caso na sexta e queria te convidar. Não me leve a mal, queria muito que você fosse”, iniciou.

“Sendo bem sincero, deveria ser a gente. Eu te amei por muito tempo depois de tudo e continuo amando. Desculpa por tudo que fiz com você, você não merecia. Só para deixar claro, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você.”

De acordo com a prima de Péricles, tinha muito tempo que ela e o rapaz terminaram, que ela “nem lembrava que existia mais”. “Vindo do mundo dos mortos para você”, comentou Péricles.

Ao final do vídeo, fica o suspense: o que aconteceu em seguida? Nos comentários do vídeo original, postado no TikTok, o influenciador conta que, sim, a prima contou toda a verdade para a noiva.

*Com informações do Metrópoles