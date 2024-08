Homem é preso após mandar matar sócio asiático no Centro de Manaus

Wendell Santos de Andrade, de 31 anos, foi preso na terça-feira (6), acusado de ser mandante da morte do seu sócio, o asiático Júlio Mouhamed, que tinha 35 anos. A vítima foi assassinada a tiros no dia 15 de março de 2023, na rua Floriano Peixoto, bairro Centro, Zona Centro-Sul de Manaus.

O delegado Ricardo Cunha informou que Júlio Mouhamed era natural de Bangladesh, região sul da Ásia. Ele morava em Manaus e possuía uma lanchonete no Centro e também trabalhava com empréstimos de valores e compra e venda de veículo usados.

“Na ocasião do crime, dois indivíduos, que estão sendo investigados, alvejaram a vítima com diversos disparos de arma de fogo na rua Floriano Peixoto. A vítima ainda chegou a ser socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, as investigações apontaram que o mandante do crime seria Wendell, que era sócio de Júlio Mouhamed no ramo de compra e venda de veículos. Júlio investia o capital, enquanto Wendell era responsável pela revenda dos veículos e no final o lucro era repartido entre os dois.

“Porém, Wendell já estava devendo três veículos para Júlio e esse valor era constantemente cobrado, por isso, o indivíduo contratou dois homens para assassinar a vítima e, assim, se apossar de seus negócios”, relatou Cunha.

Com base nas informações colhidas no decorrer das investigações, foi representada à Justiça pela prisão preventiva de Wendell, e a ordem judicial foi decretada. Ele foi localizado e preso na avenida Duque de Caxias, bairro Cachoeirinha, zona sul.

O caso segue em investigação para identificar e prender os outros envolvidos na ação criminosa.

Wendell Santos de Andrade responderá por homicídio qualificado e será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

