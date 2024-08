Envolvidos em roubo a clínica odontológica são presos em Manaus

Na ocasião do crime, os autores renderam as vítimas e roubaram celulares, quantias de dinheiro, joias e outros pertences

Gabriel Henrique Gomes da Silva, de 22 anos, Marco Aurélio Santos Nascimento, de 20, e Robert Klinger de Oliveira Pimentel, de 30, foram presos, nesta quarta-feira (7), por envolvimento em um roubo a uma clínica odontológica, localizada no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. O crime ocorreu na madrugada do dia 5 de junho deste ano.

Conforme o delegado Adriano Félix, titular do 22º DIP, o crime foi planejado por um homem de 26 anos, que já havia sido paciente da clínica. Além dele e dos três indivíduos que foram presos, o crime contou com a participação de mais três homens, de idades entre 20 e 23 anos.

“Além dele, Robert Klinger e outros dois indivíduos também já tinham frequentado a clínica. Segundo o depoimento de um dos envolvidos, os autores queriam roubar uma quantia de 50 mil reais, que supostamente estaria guardada na clínica”, disse o delegado.

Segundo o delegado, na ocasião do crime, Robert Klinger estava na clínica para receber atendimento odontológico, enquanto passava as informações sobre a movimentação do local para os demais.

“Depois que os infratores tiveram acesso às dependências da clínica, eles renderam as vítimas e foram bastante violentos com elas. Os indivíduos roubaram celulares, dinheiro, joias e outros pertences dos pacientes. Quanto aos 50 mil reais, não havia esse valor na clínica”, disse Adriano Félix.

Segundo o delegado, Gabriel Henrique e Robert Klinger foram alvos de cumprimento de mandados de prisão e Marco Aurélio foi flagranteado por posse irregular de munição.

“O mentor e os outros envolvidos foram levados à delegacia, onde foram ouvidos e serão indiciados por roubo majorado. Iremos representar à Justiça pelas prisões deles, mas enquanto isso eles responderão ao processo em liberdade”, falou o delegado.

Todos os infratores responderão por roubo majorado e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria