Bairros de Manaus ficarão sem energia elétrica nesta quinta-feira (8)

A Amazonas Energia divulgou, em suas redes sociais, que alguns bairros de Manaus ficarão sem energia elétrica em horários específicos nesta quinta-feira (8).

De acordo com a concessionária, os investimentos estruturais e serviços de manutenção preventiva na rede de distribuição estão sendo feitas para otimizar o serviço à população.

Bairros sem energia:

Rural: 9h às 13h – Ramal do Pau Rosa, próximo ao Ramal São Jorge/ 8h às 17h30 – Ramal Cachoeira do Leão com Rodovia AM 010, km 36.

Cidade Nova: 9h às 16h30 – Rua 161

Ponta Negra: 8h às 17h30 – Alameda Índia / 8h15 às 16h – Av. Circular Eurídice Cruz e adjacências.

Colônia Antônio Aleixo: 8h30 às 15h – Rua Desembargador César do Rego – (Próximo à Empresa Masseg) e adjacências.

Cidade Nova: 8h20 às 15h – Rua Senador Raimundo Parente e adjacências.

Distrito Industrial I: 8h30 às 16h – Rua Tento (Antigo Ramal da Bomba D’água) e adjacências.

Jorge Teixeira: 8h20 às 13h – Av. Autaz Mirim com a Rua B e adjacências.