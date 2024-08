Foragido é preso após ser encontrado com terçado dentro da Ufam

Um foragido da justiça, que não teve o nome divulgado, foi encontrado com um terçado, nesta quarta-feira (7), em um matagal da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O local é conhecido como ponto de fuga após assaltos cometidos em ônibus do transporte coletivo.

Por volta de 12h30, os policiais militares receberam a denúncia de que dois homens estavam em atitude suspeita em uma área de mata, nas proximidades de uma universidade, localizada na avenida Rodrigo Otávio.

De acordo com o capitão PM T-Viana do Batalhão Sul, de imediato, as equipes policiais iniciaram diligências naquela área de mata e, durante a incursão, conseguiram capturar o suspeito.

“Essa área de mata é conhecida como um local de fuga de indivíduos que cometem roubos a coletivos do transporte público. Eles entram na mata e fogem. Realizamos a abordagem e encontramos um terçado com o suspeito” informou o capitão PM T-Viana.

Ainda durante os procedimentos policiais, foi constatado junto ao Cecopom, que o homem possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Em seguida, ele foi conduzido para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria