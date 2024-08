Filho é preso por ameaçar colocar fogo na casa dos pais idosos em Manaus

Um homem de 40 anos foi preso nesta terça-feira (6) pelos crimes de roubo e furto. Além disso, ele responderá por ameaça, violência psicológica e injúria contra o pai e mãe, de 65 e 63 anos. A prisão ocorreu no bairro de Educandos, Zona Sul de Manaus.

Conforme a delegada Andrea Nascimento, titular da Delegacia em Crimes Contra o Idoso (DECCI), as investigações iniciaram após os idosos compareceram à delegacia para denunciar que estavam sendo vítimas de violência praticada pelo próprio filho.

A delegada explicou que após registro de ocorrência a equipe de investigação identificou nos Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE) que o suspeito possuía mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e furto.

“Em depoimento, os pais do autor informaram que ele os ameaçava de incendiar a residência deles. Além disso, tinha a questão da injúria e violência psicológica contra a mãe. O mandado em aberto por roubo e furto em nome do autor, também foi cumprido”, informou Andrea.

Com base em todas as informações colhidas, os policiais foram até o bairro Educandos e efetuaram a prisão do suspeito, que responderá pelos crimes cometidos e segue à disposição da Justiça.

Denúncias

A delegada Andrea Nascimento destaca a importância de não se omitir diante de suspeitas de violência contra idosos. As denúncias podem ser feitas pelos canais Disque 100, dos Direitos Humanos, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). Todas as denúncias são encaminhadas à DECCI para investigação, apuração dos fatos e procedimentos criminais.

Os Boletins de Ocorrência (BO) podem ser registrados na unidade policial mais próxima, diretamente na DECCI, localizada na rua do Comércio, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul, ou na Delegacia Virtual (Devir), acessível pelo endereço eletrônico: http://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/.

