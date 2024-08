Homem que ordenou cortar dedo de rival com terçado é preso no AM

tribunal do crime

Waltercelio Vieira Penedo, de 31 anos, era procurado pela Polícia Civil por ter mandado cortar os dedos de um homem no município de Uarini, no Amazonas. Nesta quinta-feira (8), ele acabou preso com drogas e objetos furtados.

Conforme o delegado Jailton Santos Junior, da 58ª DIP, Waltercelio foi detido vendendo drogas na casa onde mora com a família. Segundo a polícia, os usuários trocavam objetos furtados por entorpecente.

“As diligências iniciaram após registro de vários Boletins de Ocorrência, ao longo do primeiro semestre deste ano, que relataram os furtos realizados por usuários de drogas. Estes seriam estimulados a cometer os crimes por Waltercelio para movimentar o comércio de drogas”, explicou o delegado.

No local da prisão, além da droga a polícia apreendeu dinheiro, duas munições intactas, dois aparelhos celulares, joias, bijuterias, relógios e outros objetos sem a comprovação de compra.

“O autor tem uma extensa ficha criminal. Em fevereiro, ele já havia sido preso por tráfico e receptação, porém, respondia ao processo em liberdade. Além disso, o infrator é investigado por praticar tribunal do crime e porte de arma de fogo de uso permitido”, acrescentou o delegado.

De acordo com a polícia civil em Uarini, Waltercelio é suspeito de ter mandado torturar um de homem que teria lhe furtado dinheiro e droga. O caso foi em setembro de 2023, quando ele mandou alguns usuários capturarem cortar dois dedos da vítima a golpes de terçado.

Waltercelio Vieira Penedo foi novamente indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele já responde pelos crimes de tortura, corrupção de menores, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

