Amom Mandel e Roberto Cidade empatados na briga à Prefeitura de Manaus

Roberto Cidade cresce nas pesquisas de intenções de votos em Manaus e pode tirar Amom Mandel do segundo turno nas eleições

Roberto Cidade (União Brasil) cresce nas pesquisas de intenções de votos em Manaus e, caso cenário não mude, o pré-candidato pode tirar Amom Mandel (Cidadania) do segundo turno nas eleições à prefeitura

A última pesquisa divulgada para prefeitura, da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, confirma o crescimento de Roberto Cidade, que aparece tecnicamente empatado no segundo lugar com Amom.

O levantamento foi divulgado pela revista Exame, na quarta-feira (7).

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado afirma a preferência eleitoral por conta própria, o pré-candidato do União Brasil é lembrado por 12,9% e empatado tecnicamente com Amom Mandel, que tem 10,2%.

A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

O atual prefeito e pré-candidato David Almeida (Avante) lidera com 20,4% das menções. Já o Capitão Alberto Neto (PL) aparece em quarto, com 7% dos votos, seguido por Marcelo Ramos (PT), com 2,3%.

Os demais candidatos foram citados por menos de 1% dos eleitores que participaram do estudo.

Crescimento de Roberto Cidade

Crescimento eleitoral de Roberto Cidade já era evidente na pesquisa do Instituto Pontual, divulgada no começo deste mês, mostrando que dos meses de abril a agosto, o pré-candidato do União Brasil cresceu de 9,0% para 15,6%, tendo um progresso contínuo e constante de 6,6%.

No mesmo período, Amom Mandel caiu de 29,3% para 23,2%. Ou seja, uma queda de 6,1%. A pesquisa tem margem de erro de 3%, para mais ou menos nos votos.

Escolhido candidato do União Brasil à Prefeitura de Manaus, Cidade possui a candidatura com o maior bloco de partidos coligados e apoio do governador Wilson Lima (UB).

Ao todo, são sete siglas que, juntas, representam o maior tempo no programa eleitoral da TV e rádio das eleições de 2024.

Cenário estimulado

A pesquisa da 100% Cidades mostra disputa pelo lugar entre Cidade e Amom no cenário estimulado, quando o nome do pré-candidato é apresentado aos eleitores, onde Amom surge em segundo lugar com 18,7%.

Já o deputado estadual Roberto Cidade aparece em terceiro colocado com 17,4% dos votos, mas tecnicamente empatado com Mandel pela margem de erro da pesquisa.

O atual prefeito de Manaus David Almeida (Avante) lidera a pesquisa com 22,2% das intenções de voto.

O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) surge em quarto lugar, com 12%. Já o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT) e o ex-pré-candidato Coronel Menezes (PP) também estão empatados, com 7,9% e 6,9%, respectivamente.

A pequisa foi realizada entre os dias 24 e 25 de julho, período que Coronel Menezes (PP), ainda não era confirmado como vice de Roberto Cidade. No início deste mês, o indicado do Progressistas (PP) desistiu de sua candidatura para concorrer como vice de Cidade.

Nas últimas posições estão o deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza), com 3,1%, e Gilberto Vasconcelos (PSTU), com 0,4%. Os indecisos somaram 5,2% e os votos nulos e brancos 4,9%.

A advogada Natália Demes (Psol) também aparece na pesquisa e pontua com 1,3%, mas ela abdicou da disputa para apoiar a chapa de Marcelo Ramos.

Intenções de votos na estimulada

David Almeida (Avante) – 22,2%

Amon Mandel (Cidadania) – 18,7%

Roberto Cidade (União Brasil) – 17,4%

Capitão Alberto Neto (PL) – 12,0%

Marcelo Ramos (PT) – 7,9%

Coronel Menezes (PP) – 6,9%

Wilker Barreto (Mobiliza) – 3,1%

Natália Demes (PSOL) – 1,3%

Gilberto Vasconcelos (PSTU) – 0,4%

Ninguém/Branco/Nulo – 4,9%

Indecisos – 5,2%

Segundo turno em Manaus

Na simulação de segundo turno, David Almeida venceria Amom Mandel por 44,9% a 37,9%.

Contra o pré-candidato do União Brasil, o atual prefeito de Manaus seria reeleito por 47% a 35,6%.

Já Roberto Cidade venceria Amom Mandel com 45,9% dos votos contra 36,7%.

Com uma diferença maior, Roberto Cidade também derrotaria Capitão Alberto Neto por 47,4% a 31,8%, respectivamente.

Rejeição e prioridades

Marcelo Ramos é o nome é o mais rejeitado na pesquisa eleitoral, com 31% dos eleitores manauaras respondendo que não votariam nele.

O atual prefeito, líder nas pesquisas, também é rejeitado por 22,4%, assim como Amom Mandel, com 21,4%. O pré-candidato do PL aparece em quarto, com 19,4%.

Os eleitores apontaram que a saúde deve ser prioridade do futuro prefeito de Manaus, com 48% destacando a necessidade de melhorar a gestão na área. Segurança Pública (29,6%), educação (27%), infraestrutura (14,8%), pavimentação de ruas (12%) e saneamento básico (8,9%) também estão entre as demandas mais solicitadas.

Dados da Pesquisa

A pesquisa foi registrada no TSE como AM-02198/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 24 e 25 de julho, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

