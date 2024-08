Dia dos pais: confira algumas opções para o fim de semana

O Dia dos Pais será comemorado neste domingo (11). A data é muito aguardada pelas famílias brasileiras. Em Manaus, muitos filhos buscam aproveitar o momento ao lado de seus pais e os estabelecimentos comerciais aproveitam para divulgar seus eventos.

Por isso, o Em Tempo separou algumas dicas do que fazer com seu pai no domingo. Confira algumas recomendações:

Amazonas Beer Festival

Foto: Reprodução

A partir desta quinta-feira (8) acontece a segunda semana do Amazonas Beer Festival, evento que une cerveja, gastronomia e shows musicais, no Amazonas Shopping. O evento vai até domingo.

“Para este fim de semana de Dia dos Pais, estamos aguardando as famílias, para aproveitar o festival e compartilhar bons momentos com os homenageados do mês”, destacou Ivanna Passos, gerente de Marketing do shopping.

Além de cerveja e comida, vai rolar muito som. Nesta quinta-feira (8), às 19h, Uendel Pinheiro promete colocar o público para dançar ao som dos sucessos do pagode. Sexta-feira (9), às 19h, é a vez do grupo de samba Couro Velho. No mesmo horário, sábado (10), terá apresentação da banda Bates. Encerrando a programação musical, no domingo (11), Dia dos Pais, às 18h tem show com a cantora Jess.

O Amazonas Beer Festival acontece na Praça de Eventos Rio Negro, no corredor central, de quinta-feira (8) a domingo (11), a partir das 17h.

Show musical

Foto: Divulgação

Em comemoração ao Dia dos Pais, o Millennium Shopping vai sortear quinze pares de ingressos para o Camarote Stage do show do Soweto, que vai acontecer em Manaus no dia 14 de setembro.

Poderão participar do sorteio os clientes que realizarem compras a partir de R$200,00 entre os dias 1° e 16 de agosto. O anúncio dos vencedores vai acontecer no dia 20, nas redes sociais do Millennium.

Super Bazar

Foto: Hudson Fonseca / Aleam

A 1ª edição do Super Bazar de Dia dos Pais, promovido pela Diretoria de Assistência Social da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), iniciou nesta quinta-feira (8), no estacionamento coberto do Parlamento Estadual. O evento segue até sexta-feira (9), das 8h às 15h.

O evento reúne mais de 50 expositores, que estão oferecendo diversos tipos de produtos, como vestuário, calçados, biojóias e até mesmo serviços de massagem, incentivando o autocuidado.

O evento é aberto ao público externo.