Lojistas aproveitam para faturar com ‘atrasados’ em busca de presente do Dia dos Pais

Os consumidores amazonenses pretendem gastar de R$ 81 a até R$ 400 no presente para o dia especial

Neste próximo domingo (11) é comemorado o Dia dos Pais, e muitos filhos ainda não se decidiram com o que presentear seus pais. Os chamados “atrasados” possuem pouco tempo para correr atrás do presente perfeito, e as lojas amazonenses aproveitam o momento para lucrar.

Entre eletroeletrônicos e utensílios de cozinha, inúmeras são as opções para presentear o pai, e pensando nisso, muitas lojas apresentam boas ofertas para chamar a atenção dos clientes.

Os consumidores amazonenses pretendem gastar de R$ 81 a até R$ 400 na compra de presentes para o dia especial, mostra pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam).

Eletroeletrônicos

Foto: Reprodução

Os eletroeletrônicos estão sempre no topo da lista de desejos dos homenageados do mês. Computador, smartphone, videogame e TV, são sempre boas opções e as lojas que atuam neste segmento se preparam para receber os clientes com campanhas especiais para os pais fãs de tecnologia e automação.

Em Manaus, a Info Store está com ação direcionada a esse público. Nas compras a partir de mil reais em produtos selecionados, o cliente ganha o controle universal IR Smart Wifi da Rhadium, marca própria do Grupo.

Esse é um dispositivo de automação residencial que utiliza tecnologia de infravermelho (IR) e conectividade Wi-Fi para permitir o controle remoto de uma ampla variedade de dispositivos, como TVs, sistemas de som, condicionadores de ar e lâmpadas.

É um equipamento que oferece a conveniência de unificar o controle de todos os aparelhos, explica o especialista em tecnologia, Erickson Inomata.

Além da promoção, a empresa preparou ofertas especiais em vários segmentos, o que é uma oportunidade para os filhos comprarem o presente que combina com o estilo do pai.

Para os pais gamers, não faltam opções, entre elas, o videogame Playstation 5 e as cadeiras, controles e fones para deixar a experiência do jogo mais divertida e confortável.

Cestas personalizadas

Foto: Divulgação

O Pátio Gourmet aposta em cestas personalizadas e uma ação especial, com distribuição de faqueiro para churrasco, personalizado com o nome do homenageado.

O empreendimento preparou diversas opções de cestas com produtos variados e combinam com diferentes estilos de pais.

Para os que não abrem mão de cuidar da alimentação, a dica são as cestas com itens fit. Se o homenageado tiver algum tipo de restrição alimentar ou seguir uma dieta, é possível personalizar de acordo com o perfil.

Outra opção são as cestas com produtos de beleza, presente ideal para os pais que gostam de cuidar dos cabelos, barba e pele.

A empresa também tem uma linha completa de chocolates nacionais e importados para os papais chocólatras. Os filhos podem montar cestas também com vinhos, queijos e frutas, cervejas e petiscos e destilados com especiarias para preparação de drinks.

“O que importa é soltar a criatividade, selecionar os itens que combinam com o papai e preparar um super presente”, destaca a coordenadora de Marketing, Fabiana Cavalcante.

Na compra de uma garrafa do vinho Essência di Pátio, e mais R$ 49,99, os pais ganham um faqueiro para churrasco personalizado com o nome do homenageado.

*Com informações da assessoria