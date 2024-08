‘Matei meu filho’: mãe é presa após publicação nas redes sociais

Criança ainda chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa após publicar nas sociais que matou o próprio filho, de 4 anos. O crime aconteceu em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

“Eu matei meu filho. Mandem uma viatura para ele ter um enterro digno”, disse na postagem feita no Facebook. Além da confissão, a mulher postou o endereço dela.

Os bombeiros foram acionados e chegaram a socorrer o menino, que foi levado para o hospital, mas, segundo a Prefeitura de Saquarema, ele já chegou morto à unidade de saúde.

Estrangulado

De acordo com a Polícia Civil do Rio, ninguém presenciou o crime, no entanto, a mulher teria contado aos próprios familiares que matou a criança por estrangulamento.

A Polícia Militar foi chamada pela avó da criança. Os agentes disseram que a mulher ainda tentou fugir, mas foi localizada após buscas pelo bairro. Ela foi presa e levada para a 124ª Delegacia de Polícia.

Ao G1, o delegado titular, André Bueno, disse que a mulher não se pronunciou. A Polícia Civil só poderá confirmar a causa da morte da criança após a conclusão do laudo do Instituto Médico Legal (IML).

“Segundo os parentes, ao tio, ela teria admitido que estrangulou o próprio filho. A família informa que ela sofre com quadros psicóticos, já tentou se matar algumas vezes, então, é provável que hoje tenha tido um surto”, disse o delegado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher deve passar por audiência de custódia até sexta-feira (9), para que a Justiça decida se ela permanecerá presa ou se poderá responder pelo crime em liberdade.

*Com informações do Metrópoles e do G1