Homem assalta funcionárias de posto de combustível no Centro de Manaus

Um homem identificado como Cleyson dos Santos Martins, de 31 anos, foi preso nesta quinta-feira (8), após assaltar funcionárias de um posto de gasolina localizado no Centro de Manaus.

Segundo a polícia, Cleyson se aproximou e abordou duas funcionárias, ameaçando-as com um simulacro de arma de fogo. Com a ação, ele roubou R$ 700 do local. Enquanto o assalto acontecia, as vítimas ainda conseguiram acionar a polícia.

Ao tentar fugir do estabelecimento, o suspeito foi capturado pela polícia, que verificou que Cleyson já tinha passagem pelo crime de roubo.

Ele foi preso e encaminhado ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.