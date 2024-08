VÍDEO: motorista dorme ao volante, causa acidente e deixa feridos em Manaus

Um motorista de um ônibus do transporte especial dormiu ao volante e colidiu com um ônibus de transporte público na manhã desta sexta-feira (9). O acidente ocorreu entre as avenidas Boulevard Álvaro Maia e Djalma Batista, na Zona Centro-sul de Manaus. Duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista que conduzia o ônibus particular, dormiu ao volante e colidiu com a traseira do transporte público. Com o impacto, duas pessoas ficaram feridas, um passageiro do coletivo e o motorista da linha particular.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas que foram encaminhadas para uma unidade hospitalar.

Agentes de trânsito foram acionados para controlar o fluxo de veículos na área.

