VÍDEO: Motociclista sofre acidente e fica com fratura exposta na perna em Manaus

Um motociclista, que não teve o nome divulgado, ficou com fratura exposta na perna após sofrer um grave acidente de trânsito na tarde deste sábado (3), na avenida das Torres, em Manaus.

De acordo com testemunhas, a motocicleta e um carro vinham trafegando na via, quando acabaram colidindo. Devido ao impacto, a perna do motociclista ficou com fratura exposta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro e encaminhou a vítima para o hospital. Não há informações sobre seu estado de saúde.

