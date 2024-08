VÍDEO: candidato dá cabeçada em adversário durante debate eleitoral

Uma cena inusitada marcou o debate entre os candidatos à Prefeitura de Teresina (PI), nesta quinta-feira (8). O Dr. Pessôa (PRD) deu uma cabeçada no candidato Francinaldo Leão (PSOL). Após a agressão, Pessôa foi advertido e, em seguida, o programa seguiu normalmente.

Durante o debate, os dois se encontravam de pé, um em frente ao outro, no momento em que a agressão ocorreu. O prefeito se aproximou do oponente depois de ser questionado sobre as condições desfavoráveis dos postos de saúde e desferiu uma cabeçada em seu rosto. Em seguida, alegou que Leão teria lhe cuspido. “Estou sendo agredido”, afirmou Leão.

Em nota, o PSOL comentou o ocorrido. Para o partido a agressão foi absurda. “Toda nossa solidariedade ao Francinaldo. Derrotaremos a truculência dessa bandidagem”, escreveu o PSOL.