Adolescente pulou muro de casa onde avião caiu para salvar idosos e animais de estimação

O adolescente Felipe Magalhães Filho, de 16 anos, afirmou que pulou o muro da casa onde um avião com 57 passageiros e quatro tripulantes caiu em Vinhedo (SP), nesta sexta-feira (9), para salvar um casal de idosos e os animais de estimação.

Segundo Felipe Magalhães Filho, quando ele ouviu o barulho do avião caindo na residência, que fica em um condomínio no bairro Capela, decidiu pular o muro. O adolescente disse ainda que conhecia os moradores e eles não queriam sair do imóvel por causa dos animais de estimação.