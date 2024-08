VoePass corrige número e confirma 61 mortos em queda de avião em Vinhedo (SP)

Anteriormente, a empresa divulgou que 62 pessoas haviam sido vítimas do acidente aéreo

A VoePass Linhas Aéreas corrigiu o número de mortos no acidente envolvendo uma aeronave da companhia. O avião que decolou de Cascavel (PR) às 11h46 com destino ao Aeroporto de Guarulhos(SP), caiu em Vinhedo (SP).

De acordo com a companhia, 61 pessoas estavam a bordo da aeronave, e não 62, como divulgado anteriormente. Ninguém sobreviveu. As 61 vítimas eram 57 passageiros e 4 tripulantes.

As causas da queda são desconhecidas até o momento. O acidente está sob investigação.

De acordo com a VoePass, o voo 2283 decolou “sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação.” Na nota, a empresa afirma ainda que presta assistência às famílias e colabora com as investigações.

Confira a íntegra da nota:

”A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283 – avião PS – VPB, nesta sexta-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR às 11h46 com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes.

A companhia lamenta informar que todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local.

Neste momento, a VOEPASS Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência às famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente.“

*Com informações do Correio do Povo