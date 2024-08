Avião de Trump apresenta problemas mecânicos e faz desvio

Aeronave pousou em segurança, segundo as autoridades

O voo que transportava Donald Trump foi desviado devido a um problema de segurança, mas pousou em segurança nas proximidades, disse a equipe do aeroporto à agência Associated Press. O republicano que estava a caminho de um comício em Bozeman, no estado de Montana, nesta sexta-feira (9).

O avião do ex-presidente dos Estados Unidos foi desviado para Billings, a cerca de 220 km de Bozeman, informou Jenny Mockel, assistente administrativa no Aeroporto Internacional Billings Logan. Segundo Mockel, assim que o candidato à Casa Branca pousou ele pegou um jato particular para Bozeman.

A campanha de Trump publicou um vídeo dele após o pouso, no qual ele disse estar feliz por estar em Montana, mas não mencionou nada sobre o pouso. O vídeo parece ter sido gravado durante o voo. “Acabei de pousar em um lindo lugar, Montana, foi tão bonito voar sobre o estado”, disse o republicano.

Trump foi a Montana como parte de sua campanha presidencial. Seu comício está marcado para a Universidade Estadual de Montana, em Bozeman, às 23h (horário de Brasília) neste sábado (10). Segundo o jornal “The New York Times”, o cronograma do republicano não deve ser afetado pelo desvio.

Após Montana, espera-se que ele vá para eventos de arrecadação de fundos de campanha em Wyoming e no Colorado.

*Com informações do g1