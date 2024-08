Bairros da Zona Sul de Manaus amanhecem com qualidade do ar ‘muito ruim’ neste sábado (10)

O Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), apontou que, na manhã deste sábado (10), alguns bairros da Zona Sul de Manaus amanheceram com a qualidade do ar considerada muito ruim.

Entre os bairros Aparecida e Morro da Liberdade, por exemplo, o nível de poluição chega a 89.5 de concentração de MP2.5 (µg/m3).

Já nos bairros Dom Pedro, Compensa, Parque Dez de Novembro, e alguns trechos do Morro da Liberdade, a qualidade do ar é considerada ruim.

Foto: APP Selva

Crise na saúde pública

Com a temporada de queimadas na Amazônia, Manaus se prepara para enfrentar os graves efeitos da fumaça que deverá encobrir a cidade nos próximos meses. Especialistas alertam para os riscos à saúde pública e discutem as medidas necessárias para minimizar o impacto deste fenômeno.

No mês de julho deste ano, o número do foco de queimadas no Amazonas foi de 3.113 – do primeiro dia do mês ao dia 29. Em relação a julho do ano passado, que registrou 1.621 casos, a diferença do período em números reais é de 1.492. Os números são do Programa de Queimadas BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O período de julho a setembro, conhecido como “verão amazônico”, é marcado pela redução das chuvas e o aumento das temperaturas. Segundo o meteorologista Gustavo Ribeiro, o prolongamento da seca, aliado a temperaturas elevadas e baixa umidade, deixa os biomas amazônicos vulneráveis, elevando risco de incêndios florestais.