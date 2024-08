Bilhete é deixado em cima de homem morto na Zona Leste de Manaus

Caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas

Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto em uma área de mata na rua Japará, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, na manhã deste sábado (10). Ao lado do corpo, um bilhete foi deixado.

De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada com ferimentos na cabeça. Sem camisa, trajando apenas uma bermuda vermelha, um bilhete foi deixado pelos autores do crime: “PCC é sal”; “Passava visão para os PCC”.

Por conta do recado, a polícia acredita que o homicídio tem ligação com a briga entre facções na capital amazonense, mas a motivação ainda será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).