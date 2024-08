Falso mototaxista assalta passageira após corrida em Manaus

Suspeito se passou por mototaxista na saída de um show e no trajeto anunciou o roubo

Pablo Medeiros Nogueira foi preso na sexta-feira (9), por roubo majorado e associação criminosa. A prisão ocorreu na rua Pirapama, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Conforme o delegado Luís Fabrício Carrasco, titular da unidade policial, o crime ocorreu na madrugada do dia 4 de maio deste ano, quando o indivíduo se passou por mototaxista na saída de um show que estava acontecendo no Sambódromo, zona centro-oeste.

“Na ocasião, uma mulher chegou ao infrator e solicitou uma corrida até o bairro Lírio do Vale, zona oeste, porém, ao chegar em uma rua deserta do bairro, o indivíduo anunciou o roubo e a ameaçou com uma arma de fogo, para que ela entregasse a senha de seu celular e de suas contas bancárias”, disse o delegado.

Segundo o delegado, a vítima se recusou a obedecer às ordens do homem e, então, ele colocou a arma em sua boca e a ameaçou de morte.

“Ela o obedeceu e passou todas as senhas, pois temia por sua vida. Com as informações, Pablo acessou o celular da vítima e fez várias transações bancárias para sua conta, e depois liberou a vítima”, disse o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, diante das informações prestadas pela vítima, foi representado ao Poder Judiciário pela prisão preventiva de Pablo. Ele foi localizado, levado à delegacia para os procedimentos e será encaminhado para audiência de custódia.

Pablo Medeiros Nogueira responderá por roubo majorado e associação criminosa e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria