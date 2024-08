Corpo em decomposição é encontrado enterrado em cova rasa na AM-010

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado enterrado em uma cova rasa no KM 8,5 do ramal ZF7-A, da rodovia AM-010, em Rio Preto da Eva, interior do Amazonas, durante o sábado (10). Moradores desconfiam que o corpo é de um idoso que desapareceu há dois meses.

Segundo a polícia, a equipe recebeu uma denúncia informando que os moradores da área encontraram o corpo em uma cova rasa. Ao chegar no local, os policiais ouviram as testemunhas, que desconfiam que a vítima é o idoso João Azulino de Oliveira, de 73 anos, que está desaparecido.

Os familiares de João compareceram ao local e reconheceram o calçado da vítima, já que era presente de um filho.

A equipe de perícia esteve no local e fará a confirmação da identificação, assim como a causa da morte. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).