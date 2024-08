VÍDEO: homem escala Torre Eiffel antes do encerramento das Olimpíadas

A área ao redor da Torre Eiffel foi evacuada horas antes da cerimônia de encerramento das Olimpíadas de 2024. A intervenção da polícia francesa foi motivada por um homem sem camisa que escalava o monumento de 330 metros de altura, neste domingo (11).

Ainda não há informações sobre onde e horário que ele começou a escalar, mas em vídeo é possível vê-lo logo acima dos anéis olímpicos que tematizam a segunda seção do monumento, depois do primeiro deque de observação.

A torre foi palco da cerimônia de abertura, com a cantora Celine Dion em uma serenata para a cidade-sede dos Jogos Olímpicos. Contudo, o monumento não deve fazer parte do encerramento do evento, uma vez que está marcado para o Stade de France, cerca de 15km da Torre Eiffel.

❗️🗼🇫🇷 – Authorities order the evacuation of the Eiffel Tower after a man was seen climbing the Paris monument hours before the Olympics closing ceremony. pic.twitter.com/pMcE7WBdoO