Cauda e motores do avião da Voepass são removidos do local do acidente em Vinhedo

A Força Aérea Brasileira (FAB) realiza neste domingo (11) trabalho para remoção dos motores e da cauda da aeronave da Voepass que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Os motores serão inicialmente armazenados em São Paulo (SP), nas instalações do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), Organização Militar da FAB subordinada ao Cenipa, para o prosseguimento das devidas averiguações técnicas.

Os 62 corpos das vítimas do acidente foram resgatados no sábado (10) e estão no Instituto Médico Legal (IML) da capital. Peritos trabalharão nos próximos dias para identificação das vítimas.

O voo 2283, da Voepass, decolou de Cascavel e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O ATR 72-500, prefixo PS-VPB despencou girando sobre um condomínio de casas em Vinhedo, como mostram imagens de redes sociais, caindo sobre um terreno ao lado de residências.

A queda deixou 62 mortos, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. Este é o sexto acidente aéreo mais letal da história do Brasil.

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, conversou com o prefeito de Cascavel, e alinhou detalhes sobre o translado dos corpos.