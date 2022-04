‘Bazar da Solidariedade’ em educandário de Manaus precisa de doações

Manaus (AM) – Voltada para atender crianças em situação de vulnerabilidade social, o Educandário Gustavo Capanema existe desde 1942 e, atualmente, atende pelo menos 120 crianças com idades entre três e 12 anos de idade. O bazar permanente do local arrecada fundos que são revertidos em gastos com despesas gerais e alimentação.

Segundo Maria do Carmo Pinheiro, secretária-executiva da instituição, o bazar existe desde 2003 e conta com doações de roupas, calçados, objetos e eletrodomésticos que, em gerais, são vendidos e possuem a renda convertida. O problema enfrentado atualmente pela instituição é falta de doações que já não são como antes.

“Está faltando novidades no nosso bazar, que funciona todos os dias próximo ao portão da instituição. Nós aceitamos todo tipo de doação, desde roupas, calçados, eletrodomésticos, móveis, pois todo o recurso é revertido na compra de verduras e legumes, suprimento alimentar para essas crianças. Vendemos tudo a preços simbólicos, tem coisas no valor de R$ 0,50 e R$ 1. Essa renda nos ajuda muito pois são 120 crianças atendidas de segunda à sexta”, explicou Maria do Carmo.

O educandário oferece atendimento social básico para crianças de três a 12 anos de idade, inseridas na rede municipal e estadual de educação, oriundas de famílias do bairro Colônia Oliveira Machado e bairros adjacentes.

Durante a permanência, a criança desenvolve atividades educativas complementares à escola, recebe alimentação e toda a parte de higiene pessoal. No final, todo dia todos retornam para o seio familiar. O perfil são famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. É oferecido dentro da instituição refeições como café da manhã, almoço e lanche da tarde.

Quem deseja ajudar o bazar da instituição pode entrar em contato por meio dos seguintes números: (92) 3624-0751 ou (92) 99324-2482.

A instituição

O Educandário Gustavo Capanema é uma instituição beneficente fundada em 17 de fevereiro de 1942, e a princípio, a instituição teve como objetivo principal abrigar e educar filhos saudáveis de pais hansenianos. No decorrer de sua trajetória assistencial, já chegou a atender, segundo documentos da instituição, cerca de 350 crianças e adolescentes. Desde 1976, com a implantação da política de não segregação de portadores de hanseníase, o Gustavo Capanema vem trabalhando com crianças em situação de risco pessoal e social.

