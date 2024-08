Manaus amanhece encoberta de fumaça pelo 3° dia consecutivo

Segundo o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (APP Selva), grande parte dos bairros de Manaus registram a qualidade do ar entre "ruim" e "muito ruim"

Manaus amanheceu novamente coberta por fumaça nesta segunda-feira (12), marcando o terceiro dia consecutivo de visibilidade comprometida e qualidade do ar afetada devido às queimadas em áreas ao redor da cidade.

Segundo o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (APP Selva), grande parte dos bairros da capital amazonense registram a qualidade do ar entre “ruim” e “muito ruim”.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou que está atuando no combate e prevenção de incêndios florestais no Amazonas, que têm contribuído para a persistência da fumaça.

A combinação da seca prolongada e das queimadas está agravando a poluição atmosférica, que tem afetado significativamente a qualidade do ar na capital amazonense.

De acordo com o Selva, os bairros mais afetados nesta segunda-feira são: Aparecida e Morro da Liberdade, com indicação de qualidade do ar ”muito ruim”. Outros bairros como: Dom Pedro, Adrianópolis, Compensa e Zumbi dos Palmares apresentam qualidade ”ruim”.

A previsão do tempo não mostra mudanças significativas, o que pode prolongar a situação. A cidade permanece em alerta e as autoridades continuarão a fornecer atualizações conforme a situação evolui.