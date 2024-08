Prefeitura de Manaus monitora qualidade do ar após fumaça das queimadas invadir a capital

A Prefeitura de Manaus está monitorando a qualidade do ar na capital, coberta, pelo segundo dia consecutivo, por fumaça oriunda de focos de queimadas em municípios do Amazonas. Conforme a evolução da situação, o município deverá adotar medidas visando resguardar a saúde da população, a exemplo do que ocorreu no ano passado.

Dados do programa “Queimadas”, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que em todo o Estado do Amazonas foram registrados 706 focos de queimadas, conforme levantamento realizado desde a última sexta-feira (9), até este domingo (11), com exceção da capital, Manaus, onde não há ocorrência de nenhum foco neste mesmo período.

Foto: Divulgação

A Semmasclima informa que, segundo os dados do Inpe, foram registrados 29 focos nos municípios da Região Metropolitana de Manaus: Manacapuru (9); Autazes (8); Careiro (5); Careiro da Várzea (5); Itacoatiara (2) e Manaquiri (1).

Neste mesmo período – 9 a 11 de agosto -, a secretaria recebeu 16 denúncias de queimadas urbanas. “Todas elas são provenientes da queima de resíduos nos quintais ou em terrenos abandonados. Mas elas não são responsáveis por encobrir a cidade de fumaça. São focos pequenos e que sempre são realizados no período noturno”, disse a chefe da fiscalização da secretaria, Susy Pinheiro.

A Prefeitura de Manaus vem realizando, desde o mês de junho, a campanha de sensibilização “Manaus Sem Fumaça”, por meio da qual técnicos da Semmasclima visitam escolas, empresas e comunidades levando a mensagem ambiental e de preservação do meio ambiente.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta as pessoas que observem cuidados básicos nessa situação, como permanecer em ambientes fechados; manter-se bem hidratadas, especialmente crianças e idosos; dirigir carros com vidros fechados e ar-condicionado no mínimo, para evitar a entrada de fumaça; evitar exposição à fumaça em casa e sair só quando necessário.

*Com informações da assessoria